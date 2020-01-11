10 января 2020

Россию обязали выплатить Украине 82 миллиона долларов из-за Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт unsplash. Irina Rassvetnaja, отдых, туризм, крым, побережье, черное море, скалы, отдых, отпуск, туризм, курорт, ласточкино гнездо
Украинские предприниматели хотят получить с россии деньги за потерю КрымаФото: Irina Rassvetnaja/unsplash.com © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Россия обязана выплатить украинским предпринимателям, которые имели активы в Крыму, более 82 миллионов долларов. Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по судебному процессу инициированному украинскими компаниями.

Иск к России подали сразу 12 украинских фирм, потребовав компенсацию за потерю имущества после того, как в 2014 году Крым вошел в состав РФ, пишет РИА «Новости».

В апелляции по делу российская сторона пыталась доказать, что арбитражный суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения дела. Также Москва указала в жалобе, что действие межправительственного соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций, подписанного в 1998 году, не распространяется на украинские предприятия. Кстати, часть из них принадлежат группе компаний Игоря Коломойского, который ранее выступил за восстановление отношений между Россией и Украиной.

Крым вошел в состав РФ весной 2016 года после того, как на полуострове прошел народный референдум и большинство жителей заявили о желании воссоединиться с Россией. После это президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...