Россию обязали выплатить Украине 82 миллиона долларов из-за Крыма

Россия обязана выплатить украинским предпринимателям, которые имели активы в Крыму, более 82 миллионов долларов. Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по судебному процессу инициированному украинскими компаниями.
Иск к России подали сразу 12 украинских фирм, потребовав компенсацию за потерю имущества после того, как в 2014 году Крым вошел в состав РФ, пишет РИА «Новости».
В апелляции по делу российская сторона пыталась доказать, что арбитражный суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения дела. Также Москва указала в жалобе, что действие межправительственного соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций, подписанного в 1998 году, не распространяется на украинские предприятия. Кстати, часть из них принадлежат группе компаний Игоря Коломойского, который ранее выступил за восстановление отношений между Россией и Украиной.
Крым вошел в состав РФ весной 2016 года после того, как на полуострове прошел народный референдум и большинство жителей заявили о желании воссоединиться с Россией. После это президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».