Ведущие банки больше не хотят выдавать россиянам кредиты в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах страны. Теперь финорганизации предпочитают вместо этого выдавать гражданам кредитные карты.
«Банки отказались от предоставления займов в магазинах (POS-займов) через своих представителей в пользу кредитных карт», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер». По данным «Национального кредитного рейтинга», условия приобретения и схема работы кредитных карт отнюдь не всегда понятны гражданам, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. Правда, как поясняют эксперты, у кредиток есть и преимущества для клиентов: так, в частности, они предполагают различные бонусы, кэшбэк или скидки у партнеров.
На сегодняшний день лишь три банка из 30 ведущих российских кредитных учреждений продолжают выдавать POS-займы гражданам прямо в магазинах. Такую практику продолжают «Тинькофф», Почта банк и «Хоум кредит» банк.
Как писало ранее «URA.RU», россияне стали гораздо чаще покупать еду по кредитным картам. Всего доля продуктов в магазинах, оплаченных картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров. Отчет был составлен по итогам первого полугодия 2019 года. По мнению директора Института проблем глобализации, известного политолога и экономиста Михаила Делягина, ранее долгое время работавшего в правительстве РФ, россияне с кредитными картами стали активнее покупать в долг исключительно из-за своей бедности.