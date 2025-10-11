В Россию впервые доставили реликвии Будды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реликвии доставлены в Калмыкию
Реликвии доставлены в Калмыкию Фото:

В Россию впервые в истории были доставлены реликвии Будды Шакьямуни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики Калмыкия, куда были доставлены реликвии.

«Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что святыни прибыли специальным авиарейсом из Индии, который приземлился в аэропорту Элисты. Эти реликвии, известные как «Реликвии Капилавасту», имеют огромную ценность для буддистов всего мира и крайне редко покидают место своего хранения.

Святыни будут доступны для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии в течение недели, с 12 по 18 октября. Организацией выставки занимались Министерство культуры Индии совместно с Международной буддийской конфедерацией и другими индийскими культурными институтами. В правительстве республики подчеркнули, что тот факт, что первыми право увидеть реликвии получили жители Калмыкии, исторически связанной с буддизмом, является значимым событием.

Свое название реликвии получили от древнего города Капилавасту, расположенного на территории современного штата Бихар. Именно там в конце XIX века была обнаружена погребальная урна с останками основателя буддизма. В последние десятилетия эти святыни хранились в Национальном музее Индии, откуда и были доставлены в Калмыкию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Россию впервые в истории были доставлены реликвии Будды Шакьямуни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики Калмыкия, куда были доставлены реликвии. «Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что святыни прибыли специальным авиарейсом из Индии, который приземлился в аэропорту Элисты. Эти реликвии, известные как «Реликвии Капилавасту», имеют огромную ценность для буддистов всего мира и крайне редко покидают место своего хранения. Святыни будут доступны для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии в течение недели, с 12 по 18 октября. Организацией выставки занимались Министерство культуры Индии совместно с Международной буддийской конфедерацией и другими индийскими культурными институтами. В правительстве республики подчеркнули, что тот факт, что первыми право увидеть реликвии получили жители Калмыкии, исторически связанной с буддизмом, является значимым событием. Свое название реликвии получили от древнего города Капилавасту, расположенного на территории современного штата Бихар. Именно там в конце XIX века была обнаружена погребальная урна с останками основателя буддизма. В последние десятилетия эти святыни хранились в Национальном музее Индии, откуда и были доставлены в Калмыкию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...