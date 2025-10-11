В Россию впервые доставили реликвии Будды

В Россию впервые в истории были доставлены реликвии Будды Шакьямуни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики Калмыкия, куда были доставлены реликвии.
«Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что святыни прибыли специальным авиарейсом из Индии, который приземлился в аэропорту Элисты. Эти реликвии, известные как «Реликвии Капилавасту», имеют огромную ценность для буддистов всего мира и крайне редко покидают место своего хранения.
Святыни будут доступны для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии в течение недели, с 12 по 18 октября. Организацией выставки занимались Министерство культуры Индии совместно с Международной буддийской конфедерацией и другими индийскими культурными институтами. В правительстве республики подчеркнули, что тот факт, что первыми право увидеть реликвии получили жители Калмыкии, исторически связанной с буддизмом, является значимым событием.
Свое название реликвии получили от древнего города Капилавасту, расположенного на территории современного штата Бихар. Именно там в конце XIX века была обнаружена погребальная урна с останками основателя буддизма. В последние десятилетия эти святыни хранились в Национальном музее Индии, откуда и были доставлены в Калмыкию.
