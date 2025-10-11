Начато обсуждение отправки войск Турции в Газу

Анкара рассматривает возможность отправки турецких военных в сектор Газа. Об этом сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер.
«Детали (отправки войск в сектор Газа, — прим. URA.RU) прорабатываются нашим Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией», — заявил Абдулла Гюлер, его слова приводит телеканал TRT Haber. Политик подчеркнул, что пока до турецкого руководства не доведены сведения о прекращении огня и о дальнейших мерах по поддержанию мира в регионе.
Гюлер отметил, что рамки соглашения будут определены Министерством иностранных дел и Министерством национальной обороны. После этого предложение будет направлено президенту, а затем — в парламент. По его словам, пока рано говорить о конкретных сроках, поскольку процесс находится на начальной стадии.
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу после того, как ХАМАС и Израиль договорились о первой фазе плана по завершению конфликта, пишет «Национальная служба новостей». Однако сразу после этого Израиль ударил по школе в Газе. Несмотря на это, переговоры продолжились, и движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших. В ответ Тель-Авив обязуется отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм. По некоторым данным, на первом этапе ЦАХАЛ будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.