В Подмосковье из-за взрыва газа погиб ветеран Великой Отечественной войны

В доме ветерана произошел взрыв бытового газа Фото: Pixabay

На 105-м году жизни умер старейший житель Павловского Посада, участник Великой Отечественной войны Михаил Шишов. Ветерана сгубила роковая случайность: он перепутал духовку с конфоркой из-за чего в доме взорвался газ.

Пожилой мужчина жил один в частном доме. 14 января он хотел разогреть себе обед, однако вместо конфорки включил духовку, пишет «Московский комсомолец». Спустя время ветеран вновь решил зажечь газ, но как только поджег спичку, на кухне произошел взрыв, а затем загорелся дом.

Пожарных вызвали прохожие, которые увидели густой дым над домом ветерана. Врачи скорой обнаружили Шишова в комнате — взрывной волной его отбросило на несколько метров.

В Instagram глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков выразил соболезнования родственникам погибшего ветерана. Он отметил, что до 105-летнего юбилея Михаил Шишов не дожил всего полгода, пишет сайт «Подмосковье сегодня». «Ветеран, герой, труженик, добрый и светлый человек навсегда вписал свое имя в историю Павловского Посада. Соболезнования близким», — написал глава городского округа.

Михаил Шишов был участником Советско-финской и Великой Отечественной войн. Был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За отвагу» и «За взятие Берлина».