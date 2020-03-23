Мэр Котова рекомендовала челябинцам не покидать город из-за коронавируса

Челябинцев просят не выезжать из города, а пожилых — не покидать квартир Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Челябинска Наталья Котова рекомендовала жителям столицы Южного Урала не покидать пределы города из-за распространения коронавируса. Заявление прозвучало 23 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает корреспондент URA.RU.

«Большая просьба к горожанам ограничить все поездки не только по стране, но и по области. Про заграницу я просто молчу, — заявила глава города, выслушав доклады подчиненных. — Все прибывшие из-за рубежа должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию на 14 дней и уведомить врачей».

Пожилых горожан и челябинцев с хроническими заболеваниями власти просят по возможности не покидать своего жилья, чтобы не подвергаться риску заражения. Продукты и все необходимое им могут доставить более молодые родственники. Тем, кто лишен такой возможности, может обратиться в органы соцзащиты.

Челябинский губернатор Алексей Текслер 18 марта ввел в регионе режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Остановлена работа театров, музеев и концертных залов. С 23 марта вузы области перешли на дистанционное обучение, а для школьников объявили внеплановые каникулы — затем, до 12 апреля, они будут учиться удаленно. На данный момент в области имеется один больной коронавирусом, еще трое жителей Челябинска ожидают, подтвердит или опровергнет их положительные анализы лаборатория центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске.