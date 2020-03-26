Россияне будут искать другие способы сохранить свои сбережения после введения налога на проценты по вкладам, американцы скупают бункеры. Пособия по безработице и больничные по новой ставке появятся уже в апреле. Последние новости о экономическом кризисе в России и в мире на утро 26 марта на URA.RU.
Цена на нефть эталонной марки Brent на азиатской бирже составляет 27,18 доллара за баррель (-0,77%), а майские фьючерсы нефти WTI упали до 24,09 доллара за баррель (-1,55%). К закрытию московской биржи курс доллара составил 78,2 рубля (-0,03%), евро — 85,1 рубля (+0,62%).
Какая ситуация в России?
Рассчитывать выплаты по больничным листам по новой минимальной планке (не ниже МРОТ), как предложил президент России Владимир Путин, начнут уже с апреля. Для осуществления выплат потребуется дополнительно около семи млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он также отметил, что в скором времени будет увеличено до 12130 рублей и пособие по безработице.
Ассоциация автодилеров (РоАД) обратилось к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой вернуть льготные автокредиты для всех россиян. В организации отметили, что ухудшение экономической ситуации, вызванное коронавирусом, приведет к проблемам на авторынке, в том числе в продаже новых машин и автомобилей с пробегом.
Что происходит в мире?
Администрация президента США готова обратиться к американскому Конгрессу с просьбой о дополнительных мерах поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. В скором времени в стране должны принять пакет мер финансовой поддержки для выплат пособий по безработице, помощи бизнесу и другим сферам, которые пострадали от нестабильной экономической ситуации. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет этот документ сразу же, как только его одобри Конгресс.
Спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в десять раз превышает то количество устройств, которые есть в больницах по всему миру. Это связано с ростом числа людей с критической формой пневмонии, которая вызвана COVID-2019. Также американские компании отмечают увеличение спроса на бункеры, чтобы защититься от коронавируса. Представители индустрии уверены, что интерес к продукции будет расти по мере ухудшения ситуации в мире.
Что будет дальше?
Налог на доход от банковских вкладов приведет к тому, что россияне станут больше вкладываться в инвестиционные продукты. «Данные меры станут дополнительным фактором в пользу перетока вкладчиков на фондовый рынок, где сама доходность существенно выше», — заявил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Другие эксперты полагают, что граждане, у которых имеются сбережения, могут заинтересоваться акциями или облигациями.
Ставки по ипотеке могут вырасти до 10-12% годовых на фоне нестабильной экономике, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». А объемы выдачи кредитов упадут до 25% к концу года. Эксперты отмечают, что отрасль может потерять до 2,2 трлн рублей.
Российским нефтяным компаниям придется сократить инвестиции на 10-20% из-за нынешних цен на топливо. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что компании должны будут пересмотреть программу капитальных вложений в 2,5 раза.
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