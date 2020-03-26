Вместо депозитов россияне обратятся к инвестиционным продуктам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне будут искать другие способы сохранить свои сбережения после введения налога на проценты по вкладам, американцы скупают бункеры. Пособия по безработице и больничные по новой ставке появятся уже в апреле. Последние новости о экономическом кризисе в России и в мире на утро 26 марта на URA.RU.

Цена на нефть эталонной марки Brent на азиатской бирже составляет 27,18 доллара за баррель (-0,77%), а майские фьючерсы нефти WTI упали до 24,09 доллара за баррель (-1,55%). К закрытию московской биржи курс доллара составил 78,2 рубля (-0,03%), евро — 85,1 рубля (+0,62%).

Какая ситуация в России?

Рассчитывать выплаты по больничным листам по новой минимальной планке (не ниже МРОТ), как предложил президент России Владимир Путин, начнут уже с апреля. Для осуществления выплат потребуется дополнительно около семи млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он также отметил, что в скором времени будет увеличено до 12130 рублей и пособие по безработице.

Ассоциация автодилеров (РоАД) обратилось к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой вернуть льготные автокредиты для всех россиян. В организации отметили, что ухудшение экономической ситуации, вызванное коронавирусом, приведет к проблемам на авторынке, в том числе в продаже новых машин и автомобилей с пробегом.

Что происходит в мире?

Администрация президента США готова обратиться к американскому Конгрессу с просьбой о дополнительных мерах поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. В скором времени в стране должны принять пакет мер финансовой поддержки для выплат пособий по безработице, помощи бизнесу и другим сферам, которые пострадали от нестабильной экономической ситуации. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет этот документ сразу же , как только его одобри Конгресс.

Спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в десять раз превышает то количество устройств, которые есть в больницах по всему миру. Это связано с ростом числа людей с критической формой пневмонии, которая вызвана COVID-2019. Также американские компании отмечают увеличение спроса на бункеры , чтобы защититься от коронавируса. Представители индустрии уверены, что интерес к продукции будет расти по мере ухудшения ситуации в мире.

Что будет дальше?

Налог на доход от банковских вкладов приведет к тому, что россияне станут больше вкладываться в инвестиционные продукты. «Данные меры станут дополнительным фактором в пользу перетока вкладчиков на фондовый рынок, где сама доходность существенно выше», — заявил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Другие эксперты полагают, что граждане, у которых имеются сбережения, могут заинтересоваться акциями или облигациями.

Ставки по ипотеке могут вырасти до 10-12% годовых на фоне нестабильной экономике, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». А объемы выдачи кредитов упадут до 25% к концу года. Эксперты отмечают, что отрасль может потерять до 2,2 трлн рублей.

Российским нефтяным компаниям придется сократить инвестиции на 10-20% из-за нынешних цен на топливо. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что компании должны будут пересмотреть программу капитальных вложений в 2,5 раза.

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