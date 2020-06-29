Террористы призывают сделать коронавирус оружием

Вербовщики террористов призывают их распространять коронавирус в общественных местах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вербовщики призывают новых членов террористических организаций распространять коронавирус в общественных местах и госучреждениях. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

«Вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых „солдат джихада“, но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции СOVID-19», — цитирует Новикова ТАСС.

По его словам, подобное явление провоцирует отдельную категорию информационно-психологических угроз для населения. Новиков отметил, что страны, которые имеют качественную систему санитарно-эпидемиологического контроля, находятся в лучшей ситуации.

За время распространения коронавируса им заразилось более 10 млн человек, напоминает RT. Тем временем в России проходят испытания вакцины от COVID-19. Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал, что добровольцы, согласившиеся на вакцинацию от нового коронавируса, не имеют каких-либо побочных эффектов, передает агентство Nation News.

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