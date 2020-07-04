Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь

Без вреда для здоровья на ночь можно съесть орехи и злаковые. Об этом сообщают специалисты Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонтана Вальдеса.
«Ореховая смесь будет идеальным перекусом. Можно съесть немного злаковых хлебцев с ложкой орехового масла», — цитирует экспертов
Ранее диетологи сообщали, что человеку для сохранения здоровья необходимо пить много воды. С жидкостью из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, сообщает телеканал 360. Стакан воды также полезно выпивать при каждом перекусе, пишет «Ридус».
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