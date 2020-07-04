03 июля 2020

Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь

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Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , дикоросы, ягода, клюква, кедровые орешки, орех кедровый, промысел
Без вреда для здоровья на ночь можно есть орехи и ягоды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Без вреда для здоровья на ночь можно съесть орехи и злаковые. Об этом сообщают специалисты Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонтана Вальдеса.

«Ореховая смесь будет идеальным перекусом. Можно съесть немного злаковых хлебцев с ложкой орехового масла», — цитирует экспертов издание HuffPost. Ученые отмечают, что для позднего ужина также подойдут черешня и творог.

Ранее диетологи сообщали, что человеку для сохранения здоровья необходимо пить много воды. С жидкостью из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, сообщает телеканал 360. Стакан воды также полезно выпивать при каждом перекусе, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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