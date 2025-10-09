Венгерский аналитик заявил о безумии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский действует вопреки здравому смыслу, когда пытается спровоцировать энергетический кризис в России. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису», — написал аналитик. Его сообщение опубликовано в соцсети X.
Таким образом Кошкович прокомментировал заявление президента Украины о нанесении ударов по промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России. Эксперт отметил, что после подобных действий со стороны Зеленского западные страны «смотрят, как он жалуется» на ответные атаки по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Ранее Зеленский, комментируя итоги переговоров с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком, заявил о планах осуществления новых атак на российской территории. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам Зеленского, эффективность украинских дальнобойных беспилотников и ракет заметно возросла за последнее время, что, по его утверждению, позволяет Киеву готовить новые удары по регионам РФ, передает 360.ru.
