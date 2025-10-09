Россия и Таджикистан подписали документы о развитии трудовой миграции

По словам Рахмона, эти документы укрепят правовую основу развития трудовой миграции между РФ и Таджикистаном
По словам Рахмона, эти документы укрепят правовую основу развития трудовой миграции между РФ и Таджикистаном

Россия и Таджикистан подписали пакет двусторонних соглашений, который включает документы о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Такое заявление сделал президент Таджикистана Эмомали Рахмон для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров.

«По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», — сказал Рахмон. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил 201-ю российскую военную базу как фундаментальный элемент обеспечения безопасности как для Республики Таджикистан, так и для всего центральноазиатского региона. Глава государства акцентировал внимание на многолетней и значимой роли России в поддержании мира и стабильности в Центральной Азии. В ходе своего выступления российский лидер также подтвердил неизменную готовность Москвы к углублению сотрудничества с Душанбе.

