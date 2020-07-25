Еще одна страна захотела открыть границы с Россией

Сейчас из Москвы в Душанбе летают только вывозные рейсы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с Россией. Об этом заявили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел республики.

«Мы проинформировали российскую сторону о решении правительства возобновить авиасообщение», — заявили РИА «Новости» в департаменте. В настоящее время МИД Таджикистана ожидает ответа от РФ.

Возобновление авиасообщения пройдет при строгом соблюдении санитарных норм и требований, отметили в МИД Таджикистана. Сейчас между двумя странами совершаются только чартерные полеты для вывоза граждан Таджикистана. Каждые два дня из Москвы в Душанбе выполняются три рейса.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал URA.RU, когда страны Европы откроют границы с Россией. По его словам, для этого заболеваемость коронавирусом в РФ должна упасть в два раза.