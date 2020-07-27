В России появится новый штраф

Россиян хотят штрафовать за участие за рубежом в тренингах нежелательных в РФ организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России появится штраф, который можно получить за участие в тренингах за рубежом нежелательных в РФ организаций. В правительстве страны поддержали введение нового взыскания, но с доработками.

Инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. «Изменение обусловлено многочисленными фактами прохождения российскими гражданами за пределами территории РФ обучения на тренингах, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков», — пишет ТАСС, ссылаясь на проект отзыва правительства о законопроекте.

Однако в правительстве считают, что в законопроекте есть неопределенность касаемо того, как будут выявляться случаи, по которым можно будет оштрафовать россиянина. При этом правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Пискарева.

Ранее в России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество. Таким образом, существующие четыре статьи в УК РФ по налоговым преступлениям будут дополнены еще одной. Разработкой законопроекта занимаются Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет, уточняет агентство Nation News.