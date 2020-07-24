«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

Ранее Госдума приняла закон, приравнивающий кальяны, вейпы и системы нагревания табака к сигаретам, передает телеканал 360 . Таким образом, на них будут распространяться все ограничения, применяемые к сигаретам, в том числе штрафы за курение в неположенных местах.

Введение такого положения позволит региональным медицинским учреждениям получить новый, источник финансирования, добавил он. При этом цена на алкоголь и табак, по предложению лидера «Трезвой России», не должна будет вырасти более чем на 10%.

Предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от продажи алкогольной и табачной продукции, однако вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами лежит на государстве, подчеркнул Хамзаев. По данным «Трезвой России», экономические потери из-за злоупотребления алкоголем и табаком составляют до 5% ВВП России, отмечается в обращении.

«Просим вас рассмотреть возможность введения сбора, который предприятия будут перечислять на развитие системы здравоохранения с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех налогов», — приводит выдержку из обращения Хамзаева RT . Предлагается установить сбор в размере 30% с прибыли.

В России может появиться сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Здравоохранение можно развивать за счет алкоголя и табака, считает Султан Хамзаев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно