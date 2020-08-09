В белорусских Telegram-каналах появились инструкции для протестующих, в сообщениях указаны планы А и Б. Участникам протеста советуют рассыпать на дорогах гвозди и пробивать шины автозакам.
В сообщениях указываются точки для сбора протестующих и номера телефонов правозащитников на случай задержания. В качестве плана Б даются инструкции по сопротивлению правоохранителям. Белорусам также рассказывают, как вести себя со светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Снаряды советуют накрывать любой емкостью или «отпихивать в сторону карателей».
«Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги, чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных „ежей“, старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб», —передает содержание инструкций «
Белорусская оппозиция не согласна с официальными результатами выборов, согласно которым, более 80% голосов набрал Александр Лукашенко В стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. В Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими, против участников акции применили светошумовые гранаты. На проспекте Победителей в белорусской столице автозак протаранил толпу протестующих, есть пострадавшие.
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