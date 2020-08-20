Вирусолог рассказал, что защитит от коронавируса в самолете. Это не маски

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Шанс заражения COVID во время полета минимален из-за хорошей вентиляции, считает Виталий Зверев Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Шанс заразиться коронавирусом в самолете минимальный благодаря хорошей вентиляции, при этом маски уменьшают вероятность заражения только на 5-10%. С таким заявлением выступил вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Риск заразиться в самолете минимальный. Мы говорим о современных самолетах, где очень хорошая вентиляция, рассчитанная на большое количество людей. Маска защитит всего на 5—10%», — заявил Зверев «Ридусу». Сейчас бортпроводники не настаивают на ношении масок на протяжении всего полета, добавил он.

Заразиться COVID-19 можно только при непосредственном контакте с инфицированным, отмечает ученый. Поэтому, несмотря на низкую эффективность масок, нужно соблюдать социальную дистанцию, отказаться от рукопожатий и чаще мыть и дезинфицировать руки, заключил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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