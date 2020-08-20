Шанс заразиться коронавирусом в самолете минимальный благодаря хорошей вентиляции, при этом маски уменьшают вероятность заражения только на 5-10%. С таким заявлением выступил вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
«Риск заразиться в самолете минимальный. Мы говорим о современных самолетах, где очень хорошая вентиляция, рассчитанная на большое количество людей. Маска защитит всего на 5—10%», — заявил Зверев «Ридусу». Сейчас бортпроводники не настаивают на ношении масок на протяжении всего полета, добавил он.
Заразиться COVID-19 можно только при непосредственном контакте с инфицированным, отмечает ученый. Поэтому, несмотря на низкую эффективность масок, нужно соблюдать социальную дистанцию, отказаться от рукопожатий и чаще мыть и дезинфицировать руки, заключил он.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.