Названы лучшие куриные супы в пакетиках

Из шести марок куриного супа пять оказались безопасными для здоровья (Фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал куриные супы нескольких марок и определил пять лучших. Большинство продуктов быстрого приготовления оказались безопасны для здоровья покупателей.

«Специалисты проверили супы шести брендов: Gallina Blanca, Maggi, Podravka, „Приправыч“, „Русский продукт / Бакалея 101“ и „Суперсуп“», — пишет Лента.ру, в распоряжении которой оказались результаты исследования. Все бренды, кроме «Суперсупа», получили высокую оценку экспертов и рекомендованы к покупке.

В последнем Росконтроль нашел следы сои, которая может вызвать аллергию у некоторых людей. При этом ее использование в продукте не было указано в составе, что стало поводом для критики экспертов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе употребления куриного бульона в пищу. По ее словам, бульон содержит вещества, усиливающие транспорт жирных кислот в жизненно важные органы, передает издание «Дни.ру».

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