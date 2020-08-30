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Самое актуальное в Тюменской области на 31 августа. Тюменский бизнесмен заработал 20 млдр рублей, прокуратура проверит нефтяную компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, вертолет
Прокуратура проверит нецелесообразное использование авиасредств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени назвали самого богатого предпринимателя — прокуроры проверят использование транспорта — в Тюмени выступила певица Анжелика Варум. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

Назван самый богатый бизнесмен Тюмени

Прокуратура проверит непрофильное использование авиатранспорта

  • Жители тюменского труднодоступного района Заболотье пожаловались в Уральскую транспортную прокуратуру на регулярную задержку рейсов по маршруту Тобольск — Ишменево — Изиметь — Ачиры. По их мнению, это происходит из-за того, что транспорт используют для облета территории подразделением нефтяной компании.

В Тюмень на корпоратив приезжала певица Варум

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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