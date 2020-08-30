Прокуратура проверит нецелесообразное использование авиасредств
В Тюмени назвали самого богатого предпринимателя — прокуроры проверят использование транспорта — в Тюмени выступила певица Анжелика Варум. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
Назван самый богатый бизнесмен Тюмени
- В Тюмени самым богатым предпринимателем оказался владелец тюменского частного охранного предприятия «Сова +» Александр Щербенев. Он за 2019 год заработал 20 млрд рублей.
Прокуратура проверит непрофильное использование авиатранспорта
- Жители тюменского труднодоступного района Заболотье пожаловались в Уральскую транспортную прокуратуру на регулярную задержку рейсов по маршруту Тобольск — Ишменево — Изиметь — Ачиры. По их мнению, это происходит из-за того, что транспорт используют для облета территории подразделением нефтяной компании.
В Тюмень на корпоратив приезжала певица Варум
- Несмотря на пандемию, в тюменском кафе отпраздновали день рождения одного из известных жителей города, на котором выступала знаменитая российская певица Анжелика Варум. Видео с вечеринки опубликовал в своем Instagram депутат облдумы Сергей Романов.
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