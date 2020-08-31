Оппозиция готова на проведение новых реформ в стране Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 23-й день идут протесты против официальных результатов выборов президента страны. Митингующие требуют признания результатов прошедшего голосования сфальсифицированными, а также отставки действующего главы государства Александра Лукашенко. Белорусские силовики нашли тайники с кольями и горючими смесями, оппозиция начала привлекать школьников, Прибалтика ввела санкции против Лукашенко и его окружения.

Россия может использовать резерв силовиков без согласия Белоруссии

Кремлю не понадобится разрешение Белоруссии на использование в союзном государстве резерва силовиков. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, между двумя странами действуют договоры, предусматривающие определенные обязательства. В случае дестабилизации обстановки в союзном государстве, Москва будет действовать, исходя из соглашения.

Также Песков заявил, что Россия готова поделиться с Белоруссией собственным опытом в составлении новой Конституции. Речь, по словам пресс-секретаря, не идет о сути изменений в документ — их могут определять только сами белорусы.

У Лукашенко нашлись влиятельные сторонники среди российского истеблишмента. В частности, посредством поздравления с Днем Рождения, свое уважение политику высказали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Три страны ввели санкции против белорусского правительства

Эстония, Латвия и Литва ввели персональные санкции против 30 представителей правительства Белоруссии. В список попал и президент республики Александр Лукашенко. Санкции предусматривают отграничения передвижения для белорусских чиновников по странам Балтики.

Генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что балтийские страны усилили военное присутствие НАТО на границах с республикой. По словам начальника штаба Руслана Косыгина, на территории граничащих с Белоруссией стран проводится операция «Атлантическая решимость», в рамках которой увеличивается размер военного контингента Североатлантического Альянса.

У белорусской оппозиции обнаружили тайники с кольями и горючей смесью

Представитель Минобороны Белоруссии заявил о том, что в ходе проведения проверок белорусские силовики находили тайники оппозиции с заготовленными прутами, камнями, заостренными кольями. Помимо этого, на крышах домов найдены покрышки и горючие жидкости.

Белорусская оппозиция призвала жителей страны совершить школьную реформу и перевести своих детей на домашние обучение, или в частные школы. Также предлагается оказывать тотальное давление на школьные администрации.

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