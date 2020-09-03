За последние сутки курс доллара вырос до 75,4 рубля по итогам единой торговой сессии Мосбиржи. Курс евро — до 89,1 рубля, сообщает Банк России. Падение рубля продолжается. Причина — заявления Германии о состоянии здоровья российского блогера Алексея Навального.
Ситуация в России
Правительство РФ собирается ввести запрет для регионов на понижение прожиточного минимума (ПМ), сообщают источники в кабмине. Предполагается, что ПМ не должен быть меньше ставки, которая была установлена годом ранее.
Президенту России Владимиру Путину представили план по восстановлению экономики РФ на следующий год. Российский вице-премьер Юрий Борисов надеется, что глава государства его одобрит.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила российским банкам списать «плохие» невозвратные долги. Она объяснила, что непризнание потерь по невозвратным долгам — это долгосрочный риск для банков и снижение доверия инвесторов.
Минфин предложил смягчить
На борьбу с коронавирусом в Москве потратили 300 миллиардов рублей. Столица также потеряла около полутриллиона рублей из-за упавших на фоне пандемии доходов.
Ситуация в мире
Экономисты предсказывают серьезный обвал доллара в 2021 году. По наиболее оптимистичным прогнозам, его стоимость снизится на 36%.
Из-за болезни Навального противники реализации «Северного потока — 2» увеличили
В Венгрии не хотят
Прогнозы и мнения экспертов
Финансовый аналитик Максим Кривелевич рассказал, кто из пенсионеров обеднеет в 2021 году. Пенсионеры, работавшие на госслужбе, и простые бюджетники окажутся в неравных условиях.
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