03 сентября 2020

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, доллар, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля
Доллар может обвалиться на 36% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

За последние сутки курс доллара вырос до 75,4 рубля по итогам единой торговой сессии Мосбиржи. Курс евро — до 89,1 рубля, сообщает Банк России. Падение рубля продолжается. Причина — заявления Германии о состоянии здоровья российского блогера Алексея Навального.

Ситуация в России

Правительство РФ собирается ввести запрет для регионов на понижение прожиточного минимума (ПМ), сообщают источники в кабмине. Предполагается, что ПМ не должен быть меньше ставки, которая была установлена годом ранее.

Президенту России Владимиру Путину представили план по восстановлению экономики РФ на следующий год. Российский вице-премьер Юрий Борисов надеется, что глава государства его одобрит.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила российским банкам списать «плохие» невозвратные долги. Она объяснила, что непризнание потерь по невозвратным долгам — это долгосрочный риск для банков и снижение доверия инвесторов.

Минфин предложил смягчить ограничения в бюджетной политике России на 2021 год. В частности, министерство хочет втрое увеличить предельно допустимый уровень нефтегазовых расходов в бюджете.

На борьбу с коронавирусом в Москве потратили 300 миллиардов рублей. Столица также потеряла около полутриллиона рублей из-за упавших на фоне пандемии доходов.

Ситуация в мире

Экономисты предсказывают серьезный обвал доллара в 2021 году. По наиболее оптимистичным прогнозам, его стоимость снизится на 36%.

Из-за болезни Навального противники реализации «Северного потока — 2» увеличили давление на канцлера Германии Ангелу Меркель. Они настаивают на отмене проекта и сворачивании строительства газопровода. Меркель не согласна.

В Венгрии не хотят помогать экономике Евросоюза, пострадавшей от коронавируса. Венгерские власти отказались утвердить пакет помощи ЕС в 750 миллиардов евро.

Прогнозы и мнения экспертов

Финансовый аналитик Максим Кривелевич рассказал, кто из пенсионеров обеднеет в 2021 году. Пенсионеры, работавшие на госслужбе, и простые бюджетники окажутся в неравных условиях.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...