Звезды прощаются со своим учителем Михаилом Борисовым

Российские знаменитости отреагировали на смерть режиссера и педагога Михаила Борисова. Артист воспитал целое поколение российских актеров, среди которых Александр Олешко, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Андрей Соколов и многие другие.
«Какое горе, как неожиданно, как горько. Еще один наш учитель ушел», — написал Олешко в своем Instagram. Он признался, что недавно встретил Борисова на выходе из театра Вахтангова.
Нонна Гришаева выложила в Instagram фото с Борисовым. В подписи к снимку она призналась, что учитель был для нее поддержкой и опорой, как в профессии, так и в жизни. Актриса чувствует, что с уходом Борисова его ученики осиротели.
Пародист Николай Лукинский заявил, что очень расстроился из-за новости о смерти режиссера. Ночью СМИ даже опровергли информацию о его уходе, однако утром надежда на то, что Борисов жив, снова исчезла, объясняет Лукинский. Пародист вспоминает своего учителя как очень талантливого человека, пишет «Пятый канал».
Ночью 20 сентября сестра Михаила Борисова опровергла смерть Борисова. Утром, однако, театр имени Щукина подтвердил данные о том, что режиссер скончался.
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