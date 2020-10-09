Павел Дуров в день рождения рассказал о правилах жизни

Павел Дуров празднует свое 36-летие
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как выглядеть молодо и чувствовать себя хорошо. Сегодня ему исполняется 36 лет.
- Отказаться от алкоголя. Спиртное делает человека визуально старше.
- Много спать. Тело восстанавливается во время сна.
- Не переедать. Лишний вес приводит к болезням.
- Заниматься спортом. Упражнения помогают человеку оставаться здоровым и увеличивают продолжительность жизни.
- Ограничить себя от стресса. Дуров считает, что жизнь на природе поможет меньше нервничать.
- Отказаться от употребления мяса животных, выращенных на фермах. Программист считает, что они могут получать некачественный корм и гормоны роста.
- Жить одному. Создатель Telegram сообщил, что его знакомые мужчины, которые большую часть жизни жили в одиночестве выглядели моложе своих лет.
«Вы можете найти научные объяснения большинству из этих пунктов», — написал Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что уже 10 лет следует им. Главным правилом программист назвал отказ от спиртного. По его словам, это поможет слушать свою интуицию и быть независимым от советов других людей.
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