09 октября 2020

Павел Дуров в день рождения рассказал о правилах жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров празднует свое 36-летие Фото: TechCrunch /Flickr

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как выглядеть молодо и чувствовать себя хорошо. Сегодня ему исполняется 36 лет.

  • Отказаться от алкоголя. Спиртное делает человека визуально старше.
  • Много спать. Тело восстанавливается во время сна.
  • Не переедать. Лишний вес приводит к болезням.
  • Заниматься спортом. Упражнения помогают человеку оставаться здоровым и увеличивают продолжительность жизни.
  • Ограничить себя от стресса. Дуров считает, что жизнь на природе поможет меньше нервничать.
  • Отказаться от употребления мяса животных, выращенных на фермах. Программист считает, что они могут получать некачественный корм и гормоны роста.
  • Жить одному. Создатель Telegram сообщил, что его знакомые мужчины, которые большую часть жизни жили в одиночестве выглядели моложе своих лет.

«Вы можете найти научные объяснения большинству из этих пунктов», — написал Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что уже 10 лет следует им. Главным правилом программист назвал отказ от спиртного. По его словам, это поможет слушать свою интуицию и быть независимым от советов других людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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