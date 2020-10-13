Названа сумма, необходимая россиянам для счастья

Россияне чувствуют себя счастливыми, получая зарплату в 100—150 тысяч в месяц. Такие результаты показало исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».
«Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. В среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100—150 тысяч», — приводит данные исследования РИА «Новости».
При этом москвичи назвали необходимой для счастья гораздо большую сумму — 150—300 тысяч рублей. А 8% опрошенных ответили, что стать счастливее им поможет минимум миллион долларов. Половина граждан призналась, что чувствовать себя удачливыми и счастливыми им помогает высокооплачиваемая престижная работа. К примеру, так ответили 57% сибиряков и 56% уральцев.
Тем не менее, психологи уверены, что человек способен сам научиться быть счастливым. Для этого нужны две вещи, уточняет агентство Nation News. Также эксперты рассказали, как часто нужно заниматься сексом, чтобы сохранить счастье в семейной жизни, пишет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в