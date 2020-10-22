Пароль президента США Дональда Трампа в Twitter сумел разгадать с пятой попытки специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс. Он отметил, что американский лидер использовал для пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! — «maga2020!».
Геверс уточнил, что для аккаунта Трампа не настраивали двухфакторную авторизацию из-за чего он легко получил доступ к управлению. Также специалист сумел сменить пароль президента, уточняет издание Volkskrant. «Я ожидал, что меня заблокируют после четырёх попыток», — признался Геверс, добавив, что во время доступа к аккаунту рассчитывал, что от него потребуют хотя-бы какой-то дополнительной информации, но этого не произошло, пишет
О взломе Twitter американского президента Геверс сам сообщил в ЦРУ, ФБР и Белый дом. Он рассказал, что через некоторое время при запросе к аккаунту лидера США появилась двухфакторная авторизация. Позже мужчина получил письмо от спецслужб, в котором ему выразили благодарность.
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