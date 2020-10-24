Медведев назвал несостоявшимися часть стран бывшего СССР

Бывший премьер-министр РФ считает, что демократия может привести к развалу государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На постсоветском пространстве есть примеры «несостоявшихся государств», которые могут оказаться под угрозой развала из-за предоставления широких демократических свобод. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня мы видим примеры „несостоявшихся государств“, неспособных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе на постсоветском пространстве)», — говорится в статье Медведева к 75-летию ООН на сайте RT. Он считает, что слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз.

Медведев считает, что предоставление широких демократических свобод ведет к беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства. Россия прошла такой этап в 1991 году, когда развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии.