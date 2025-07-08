Юрист рассказала, как правильно давать деньги в долг

Для выдачи денег в долг рекомендуется составить договор, чтобы минимизировать риски для заимодавца. Особенно это актуально при суммах свыше десяти тысяч рублей. Об этом сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
«Если сумма превышает десять тысяч рублей, нужно составить договор», — рассказала Георгиева, передает RT. По словам эксперта, оформление договора займа с указанием всех необходимых данных — залог безопасности сделки. В договоре необходимо указать паспортные данные обеих сторон, место регистрации, ИНН, СНИЛС и другие идентифицирующие сведения.
Также важно четко прописать сумму займа, условия его возврата и, при необходимости, процентную ставку. Юрист советует заранее договориться о сроках возврата денежных средств. В договоре стоит указать, будет ли возврат происходить единовременно или по частям, согласно определенному графику.
Если деньги передаются наличными, этот факт обязательно нужно зафиксировать. Можно внести соответствующую запись в договор или оформить отдельный акт передачи средств. Георгиева подчеркивает, что даже при займе на небольшие суммы — от 3 до 5 тысяч рублей — лучше оформить расписку или договор. Судебная практика показывает, что без письменных доказательств сложно доказать факт займа, и деньги могут быть признаны подарком или безвозмездной помощью.
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