Цены на нефть серьезно выросли на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Аналитики сразу предположили, что
Рубль укрепился по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке в 76,28 рубля (-1,13). Значительно подешевел и евро — 90,2 рубля (-1,81).
Ситуация в России
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сельским работникам могут сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Сейчас, если человек остается по месту проживания, ему полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы.
Мошенники продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект
Новые клиенты банков с помощью видеосвязи смогут открывать счета без посещения финансовых учреждений, а в перспективе получать еще больший спектр услуг онлайн. Национальный совет финансового рынка уже направил заявку в Банк России.
Ситуация в мире
Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+
Повторное введение карантина во Франции приведет
«Газпром» планирует увеличить стоимость поставляемого в Польшу газа. Польская компания PGNiG возмутилась этим требованием.
Прогнозы и мнения экспертов
Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин спрогнозировал понижение ключевой ставки ЦБ до 4%. Он полагает, что в 2021 году инфляция составит 3,2%. Он также подчеркнул, что ожидает укрепление курса рубля.
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев считает, что нынешних антикризисных мер недостаточно. По его мнению, российские власти могли бы эффективнее тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы помочь гражданам и бизнесу.
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