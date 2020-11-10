Ключевую ставку ЦБ РФ могут понизить до 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть серьезно выросли на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Аналитики сразу предположили, что этот всплеск временный, и оказались правы. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 42,06 доллара за баррель (-0,8%). WTI показала еще большее падение — она стоит 39,84 доллара (-1,12%).

Рубль укрепился по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке в 76,28 рубля (-1,13). Значительно подешевел и евро — 90,2 рубля (-1,81).

Ситуация в России

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили массово увольнять неэффективных сотрудников . В центре считают, что ежегодный рост ВВП России на 3-3,5% предусматривает рост производительности труда на 4-4,5% каждый год. Основатель цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная полагает, что в группу риска входят профессии , связанные с исполнением рутинных операций — операционисты, секретари, бухгалтеры и юристы.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сельским работникам могут сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Сейчас, если человек остается по месту проживания, ему полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы.

Мошенники продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома» . Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина рассказала, что при таких схемах у людей просят оплатить комиссию и ввести личные данные, при этом не выплачивая обещанное вознаграждение.

Количество краж, совершенных с банковских счетов и электронных кошельков, за девять месяцев этого года в России выросло в два раза. Особенно плохая ситуация в этом плане на Камчатке, в Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Планируется, что Госдума рассмотрит данную инициативу на заседании 10 ноября.

Новые клиенты банков с помощью видеосвязи смогут открывать счета без посещения финансовых учреждений, а в перспективе получать еще больший спектр услуг онлайн. Национальный совет финансового рынка уже направил заявку в Банк России.

Ситуация в мире

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики. По его словам, соглашение могут продлить до 2022 года.

Повторное введение карантина во Франции приведет к падению ВВП на 12% по итогам ноября. Предполагается, что нынешний локдаун не будет столь же разрушительным для ее экономики, как весенний.

«Газпром» планирует увеличить стоимость поставляемого в Польшу газа. Польская компания PGNiG возмутилась этим требованием.

Прогнозы и мнения экспертов

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин спрогнозировал понижение ключевой ставки ЦБ до 4%. Он полагает, что в 2021 году инфляция составит 3,2%. Он также подчеркнул, что ожидает укрепление курса рубля.

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев считает, что нынешних антикризисных мер недостаточно. По его мнению, российские власти могли бы эффективнее тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы помочь гражданам и бизнесу.