Рубль слабеет к доллару и евро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль закончил рабочую неделю очередным падением и сдал позиции по отношению к доллару и евро. Утром 14 ноября американская валюта стоит 77,33 рубля (+0,21), евро торгуется по 91,32 рубля (+0,51).

Положение на нефтяном рынке также не внушает оптимизма — топливо марки Brent потеряло 3,27% от предыдущего показателя, баррель стоит 42,94 доллара. Цена на смесь WTI упала на 2,43%, до 40,12 доллара за бочку.

Ситуация в России

Власти России не будут вводить тотальный карантин из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, система здравоохранения страны справляется с пандемией.

В России снизили стоимость препаратов от коронавируса в четыре раза. Лекарства «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» вошли в список жизненно важных. Так, «Авифавир» будет стоить не более пяти тысяч рублей за пачку.

Правительство России будет обсуждать индексацию выплат работающим пенсионерам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Идею поднять пенсию таким гражданам вносили депутаты. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, выступил против.

Индексация пенсий может принести прибыль бюджету России, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, поднятие выплат выведет граждан из «серых» зон, из-за чего они начнут делать отчисления в бюджет.

В России могут снизить пенсионных возраст для мужчин после рождения у них третьего ребенка. Идею выдвинул главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Также медик предлагает дополнительно снижать пенсионный возраст после рождения каждого последующего ребенка.

Ситуация в мире

Индексы ключевых компаний Нью-Йоркской биржи выросли из -за новостей о новой вакцине от коронавируса. Ближе к закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 399,18 пункта, до 29 479,81. Индекс S&P 500 вырос на 48,14 пункта, до отметки 3 585,15. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 119,70 пункта, до 11 829,29.

Золото дорожает из-за опасений, вызванных пандемией COVID-19. Цена фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 0,82% (15,55 доллара), до 1888,8 доллара за унцию. Серебро подорожало на 1,72%, до 24,723 доллара за унцию.

Домохозяйства США стали меньше доверять американской экономике, сообщается в индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Ожидается, что в ноябре он сократится до 77 пунктов, тогда как в октябре был 81,8 пункта. При этом аналитики ожидали роста индекса до 82 пунктов.

Прогнозы и мнения экспертов

К весне 2021 в России вырастут цены на машины и бытовую технику, считает экономист Виталий Калугин. Также будут дорожать другие импортные товары, спрогнозировал он. Эксперт связал подорожание с увеличением темпов инфляции, которая по прогнозам превысит 4%. До конца года курс доллара останется на отметках в 78-79 рублей, добавил Калугин.

Выбирая валюту для хранения сбережений россиянам стоит обратить внимание на евро, франк, юань и йену, заявил экономист Дмитрий Иванов. По мнению эксперта, эти валюты стабильнее доллара, так как обладают меньшей волатильностью.