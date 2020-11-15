15 ноября 2020

Почти половине компаний пришлось урезать зарплаты россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Почти половине российских компаний пришлось снизить затраты на сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Почти половине российских компаний пришлось менять систему оплаты труда во время первой волны коронавируса. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и кадровиков.

«Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования. Самыми непопулярными мерами были режим простоя (8%), сокращение штата (8%), а также полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%).

53% российских компаний удалось сохранить затраты на персонал на докризисном уровне. Меньше всего сокращение зарплат и выплат коснулось сферы информационных технологий и коммуникаций, где доля работодателей, которые избежали экономии на штате, достигла 75%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...