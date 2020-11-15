Почти половине компаний пришлось урезать зарплаты россиянам

Почти половине российских компаний пришлось менять систему оплаты труда во время первой волны коронавируса. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и кадровиков.
«Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования. Самыми непопулярными мерами были режим простоя (8%), сокращение штата (8%), а также полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%).
53% российских компаний удалось сохранить затраты на персонал на докризисном уровне. Меньше всего сокращение зарплат и выплат коснулось сферы информационных технологий и коммуникаций, где доля работодателей, которые избежали экономии на штате, достигла 75%.
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