В России третий день подряд рекорд по заражению коронавирусом

За период эпидемии в России обнаружены больше двух млн зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 20 ноября COVID-19 в России выявлен у 24 318 человек, 461 пациент умер. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России обнаружены 2 039 926 инфицированных. Выздоровели с начала пандемии 1 551 414 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве — там обнаружено 6 902 заболевших. Санкт-Петербург находится на втором месте по суточному приросту зараженных. Там за сутки коронавирус выявлен у 2394 человек. В Московской области на 20 ноября выявлено 887 инфицированных COVID-19.

Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружены 372 новый заболевших. В ЯНАО выявлено 197 случая заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 203 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 171. В Пермском крае и Челябинской области 286 и 219 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 101 человека.

Сутками ранее в России было обнаружено 23 610 заболевших коронавирусом. В этот день 463 пациентов умерли. Это рекорд количеству суточных заражений с начала эпидемии.