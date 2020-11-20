В России третий день подряд рекорд по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, измерение температуры, коронавирус
За период эпидемии в России обнаружены больше двух млн зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По данным на 20 ноября COVID-19 в России выявлен у 24 318 человек, 461 пациент умер. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России обнаружены 2 039 926 инфицированных. Выздоровели с начала пандемии 1 551 414 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве — там обнаружено 6 902 заболевших. Санкт-Петербург находится на втором месте по суточному приросту зараженных. Там за сутки коронавирус выявлен у 2394 человек. В Московской области на 20 ноября выявлено 887 инфицированных COVID-19.

Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружены 372 новый заболевших. В ЯНАО выявлено 197 случая заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 203 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 171. В Пермском крае и Челябинской области 286 и 219 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 101 человека.

Сутками ранее в России было обнаружено 23 610 заболевших коронавирусом. В этот день 463 пациентов умерли. Это рекорд количеству суточных заражений с начала эпидемии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...