Жителей Курил назвали японцами — Украина требует ввести санкции против России — Путин заявил о расширении границ РФ — названы условия получения пенсий в 2021 году — зимняя сессия пройдет онлайн — умер легендарный футболист. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 5—6 декабря — в обзоре URA.RU:
Украина требует ввести санкции против России
- Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отношении России должны быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе.
- В то же время экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что на Украине невозможно перемирие и может начаться война, если Крым и Донбасс не вернется в состав страны.
Путин заявил о расширении территории страны
- Площадь России будет расширяться за счет Арктики и северных территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
США назвали жителей Курил японцами
- Госдеп США назвал людей, которые родились на Курильских островах, гражданами Японии. По мнению США острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп не относятся к территории России.
Госуслуги будут напоминать о выплатах
- С декабря 2020 года россияне будут получать уведомления о выплатах пособий и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
Названы условия получения пенсий
- В 2021 году на пенсию смогут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Кроме того, для получения выплат нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл.
Минздрав определил стоимость вакцины от COVID
- В Минздраве России назвали окончательную цену двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Она будет стоить 1 942 рубля.
В вузах увеличат количество бюджетных мест, зимняя сессия пройдет онлайн
- В российских вузах вырастет число бюджетных мест по направлениям IT, здравоохранение и образование. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
- Студенты вузов России будут проходить зимнюю сессию в дистанционном формате.
Умер легендарный футболист
- На 84-м году жизни скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Виктор Понедельник. Он четыре года подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР.
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