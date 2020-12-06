06 декабря 2020

Самое важное в России и в мире на 5—6 декабря. Зимняя сессия пройдет по-новому, жителей Курил признали японцами, новые правила получения пенсии

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Зимняя сессия в российских вузах пройдет в онлайн-режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курил назвали японцами — Украина требует ввести санкции против России — Путин заявил о расширении границ РФ — названы условия получения пенсий в 2021 году — зимняя сессия пройдет онлайн — умер легендарный футболист. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 5—6 декабря — в обзоре URA.RU:

Украина требует ввести санкции против России

  • Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отношении России должны быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе.
  • В то же время экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что на Украине невозможно перемирие и может начаться война, если Крым и Донбасс не вернется в состав страны.

Путин заявил о расширении территории страны

  • Площадь России будет расширяться за счет Арктики и северных территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

США назвали жителей Курил японцами

  • Госдеп США назвал людей, которые родились на Курильских островах, гражданами Японии. По мнению США острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп не относятся к территории России.

Госуслуги будут напоминать о выплатах

  • С декабря 2020 года россияне будут получать уведомления о выплатах пособий и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Названы условия получения пенсий

  • В 2021 году на пенсию смогут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Кроме того, для получения выплат нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл.

Минздрав определил стоимость вакцины от COVID

  • В Минздраве России назвали окончательную цену двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Она будет стоить 1 942 рубля.

В вузах увеличат количество бюджетных мест, зимняя сессия пройдет онлайн

Умер легендарный футболист

  • На 84-м году жизни скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Виктор Понедельник. Он четыре года подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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