Путин: российским мультфильмам нужна поддержка государства

Западные стрелялки нанесут малышам урон, считает Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создателям российских мультфильмов нужна дополнительная поддержка со стороны государства и бизнеса. Об этом во время большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что на их творчестве воспитывается целое поколение детей.

«Анимация себя ярко проявила. Это все сделано нашими талантливыми людьми. Здесь поддержка со стороны государства явно востребована, но абсолютно недостаточна», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что власть гордится творческими коллективами, создающими такие яркие образы, однако в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур. Так, по словам президента, на крупнейшей российской анимационной студии «Союзмультфильм» еще «много нерешенных проблем».

«Дети должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, но основаны на сострадании, любви к родине, к ближнему, к природе. Бесконечные стрелялки сумасшедшие, конечно, привлекают внимание малышей, но иногда, как мне кажется, могут нанести им урон», — заключил Путин.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась четыре с половиной часа и транслировалась сразу на нескольких телеканалах. Прямую трансляцию вело и URA.RU. В ходе общения с журналистами Путин ответил на вопросы о новом локдауне, детских пособиях, поддержке бизнеса и граждан во время пандемии, сроках выхода страны из кризиса и пообещал россиянам с детьми новогоднюю выплату.