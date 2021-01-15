Диетолог: россиянам придется есть червей

Мучные черви станут альтернативой многим источникам белка, уверена Елена Соломатина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В будущем в России, как и в странах Евросоюза, в готовые продукты питания начнут добавлять мучных червей в виде порошковых добавок. Со временем россияне их будут употреблять в чистом виде. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«У нас же есть красители на основе похожих существ, и никто об этом даже не думает, а кто понимает, читает [информацию на этикетке] и тут же забывает. Я думаю, то же самое будет с червями. Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоемкие», — приводит слова Соломатиной радиостанция «Говорит Москва».

По словам диетолога, когда на российском рынке появились такие морепродукты, как креветки и устрицы, граждане также настороженно относились к ним. Однако, уверена Соломатина, мучные черви в любом случае войдут в рацион россиян. Однако врач посоветовала быть аккуратным в употреблении червей, так как может возникнуть аллергия.

Ранее агентство Евросоюза по безопасности пищевых продуктов признало мучных червей безопасной едой для людей. В связи с этим в ближайшее время будет выдано разрешение на продажу червей во всех странах сообщества.