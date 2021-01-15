На Украине протестующие захватили областную администрацию

В украинском городе Житомир несколько сотен человек захватили здание местного облсовета. Об этом сообщает издание «Суспільне».
«Протестующие штурмом взяли помещение областного совета», — пишет издание. Митинг начался на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В акции участвовали порядка 300 человек. Причиной недовольства граждан стала отмена льготных тарифов на газ и электричество.
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» считает, что нового Майдана ждать не стоит, а протесты продолжатся, пишет «Национальная служба новостей». Это приведет к тому, что власти будут вынуждены смягчить тарифы.
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