На Украине протестующие захватили областную администрацию

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Жители Украины оказались недовольны повышением цен на газ и электричество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В украинском городе Житомир несколько сотен человек захватили здание местного облсовета. Об этом сообщает издание «Суспільне».

«Протестующие штурмом взяли помещение областного совета», — пишет издание. Митинг начался на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В акции участвовали порядка 300 человек. Причиной недовольства граждан стала отмена льготных тарифов на газ и электричество.

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» считает, что нового Майдана ждать не стоит, а протесты продолжатся, пишет «Национальная служба новостей». Это приведет к тому, что власти будут вынуждены смягчить тарифы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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