Ростех получил скорые с помощью свердловского минздрава

Структура госкорпорации выиграла контракты на аутсорсинг «скорых» общей суммой 1,4 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты госкорпорации «Ростех» помогали минздраву Свердловской области при составлении техзадания по передачи местных служб скорой помощи под управление частных компаний. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с деталями аукциона. Сам конкурс во всех городах позже выиграла дочерняя структура госкорпорации.

«Техзадание для конкурса писали специалисты „Ростеха“ из Москвы совместно с сотрудниками регионального минздрава. Они приезжали осенью 2020 года в Свердловскую область и полностью писали документацию. Их видели в кабинетах регионального минздрава. Само техзадание сформировано по завышенной цене, чтобы получить максимально высокую цену контракта», — рассказал собеседник. По его словам, это могло повлиять на формирование требований к поставщику, которым в результате стала «дочка» госкорпорации.

Получить оперативный комментарий в пресс-службах регионального минздрава и «Ростеха» на момент публикации не удалось. В обе структуры были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка «скорых» трех свердловских городов стала ООО «РТ-Социальная сфера». Компания была образована по инициативе госкорпорации «Ростех» и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». Общая сумма контракта на аутсорсинг — 1,4 млрд рублей.

Руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова отмечала, что заказчик схитрил с формой закупки, определив предмет контракта как медицинские, а не транспортные услуги. Она также уточнила, что цена за машино-час завышена в сравнении с контрактами в других регионах: в Самаре тариф на машино-час не превышает 600 рублей, в Волгоградской области — 592,5 рубля, в Кемеровской области — 520 рублей, в Екатеринбурге — 380 рублей. При этом в Нижнем Тагиле тариф составляет 792—906 рублей, в Первоуральске и Каменске-Уральском — ниже на полтора десятка рублей.

Обновлено в 16:35:

В пресс-службе регионального минздрава URA.RU сообщили: «Для предоставления полной информации организации транспортных услуг скорой медицинской помощи на условиях аутсорсинга привлекались в том числе и представители АНО „Агентство инвестиций в социальную сферу“ (учредитель „РТ-Социальная сфера“, — прим.ред.), что помогло выработать практический механизм для обновления автопарка скорой помощи в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Тариф, после проведения всех необходимых экспертиз, признан обоснованным».