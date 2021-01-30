Слепаков пожаловался на угрозы из-за стихотворения про митинги

Из-за стиха «Про добро» его собираются повесить на площади, написал артист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Комедийный актер, сценарист, продюсер и певец Семен Слепаков пожаловался на угрозы в его адрес, которые начались после публикации стихотворения «Про добро». Об этом артист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Правда, я этого [светлого будущего] уже не увижу, так как буду показательно висеть на площади, предварительно зараженный СПИДом (не знаю уж как — видимо, меня жестоко трахнет какой-то его легализованный либеральный носитель). Меня не пощадят даже учитывая, что я и так к этому времени буду болен раком на последней стадии», — рассказал он.

Юморист добавил, что все равно будет благодарен «новому руководству страны» за то, что его семью уничтожат более гуманно и не так показательно. Он не жалеет, что опубликовал стих про добро, который помог юмористу лучше понять, что происходит в России на данный момент. Он также считает, что это был интересный опыт.

В конце января Слепаков написал стихотворение о несанкционированной акции, которая прошла в поддержку задержанного блогера Алексея Навального. В произведении комедийный актер раскритиковал пришедших на митинги. Жена Навального Юлия такой поступок не оценила, намекнув, что Слепаков хочет обогатиться за счет поддержки действующей власти.