В России снизилось число бессимптомных больных коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 февраля, — 424-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 340-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано более 104 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,9 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).

Вакцина и лекарство

Западные ученые опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Промежуточные результаты исследования показывают, что она эффективна на 91,6%. Есть вероятность, что «Спутник V» будет защищать от коронавирусной инфекции два года или даже больше. При этом вакцинация от COVID-19 при совмещении с другими прививками не приведет к проблемам со здоровьем. Однако между уколами разных препаратов должно пройти не меньше месяца.

В первые дни после прививки появляются гриппоподобные симптомы, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. По ее словам, у людей может подняться температура до 38 градусов, очень редко до 39. В таких случаях необходимо принять таблетку парацетамола.

Коронавирус в России и в мире

В России снизилось число бессимптомных больных коронавирусом. Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что такими темпами к концу весны масочный режим может быть снят. К этому времени доля россиян, обладающих иммунитетом к коронавирусу, достигнет 60-70%. Однако в центре Гамалеи высказали мнение, что весной, как только потеплеет, может начаться очередная вспышка инфекции.

Россия возобновляет международные полеты еще из двух городов. Принято решение о восстановлении международных рейсов из Кемерово и Петропавловска-Камчатского.

В Дубае введены новые «антиковидные» меры для туристов. В частности, гостиницы, бассейны, пляжи и торговые центры могут быть заполнены максимум на 70 процентов от общей вместимости. Ограничения продлятся до конца февраля. Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID . Ее вызвал «британский» штамм вируса.

Что говорят врачи и ученые

Бессимптомно коронавирус переносят люди с хорошей клеточной защитой. При этом COVID-19 представляет повышенную угрозу для людей, у которых часто активизируется герпес . Это связано с тем, что данное заболевание тоже является вирусным, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

В Великобритании выявлена мутация «британского» штамма коронавируса . Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин снижается.