24 апреля 2021

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Лидеры РФ и Беларуси вновь обсудят экономическое сотрудничество Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом. Об этом заявил сам белорусский лидер.

«Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом, подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства — прим. URA.RU) подпишем», — сказал Лукашенко в эфире белорусского телеканала (цитата РИА «Новости»). Он подчеркнул, что главное для двух стран — дать людям работу.

Предыдущая встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. Президенты обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики и медицины, экономическое взаимодействие, а также ситуацию в ДНР. В ходе переговоров Путин заявил, что готов встретиться в Москве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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