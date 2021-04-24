Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом. Об этом заявил сам белорусский лидер.
«Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом, подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства — прим. URA.RU) подпишем», — сказал Лукашенко в эфире белорусского телеканала (цитата РИА «Новости»). Он подчеркнул, что главное для двух стран — дать людям работу.
Предыдущая встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. Президенты обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики и медицины, экономическое взаимодействие, а также ситуацию в ДНР. В ходе переговоров Путин заявил, что готов встретиться в Москве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на URA.RU в