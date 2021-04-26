Глава Роспечати освобожден от должности

Михаил Сеславинский снят с поста главы Роспечати Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский отправлен в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Михаил Сеславинский освобожден от занимаемой должности», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечается вклад чиновника в развитие внутренней политики РФ. Также на сайте напомнили, что Роспечать упразднена, а функции ведомства будет исполнять Минцифры РФ.

Сеславинский занимал свой пост с создания Роспечати в 2004 году. Ведомство разрабатывало нормативы деятельности СМИ, а также поддерживало крупнейшие информагентства России.

Ранее в Минцифры сообщили, что Роспечать должна быть ликвидирована до 30 июня. Тогда сообщалось, что соответствующие кадровые решения еще не утверждены.