Глава Роспечати освобожден от должности

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Михаил Сеславинский снят с поста главы Роспечати Фото:

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский отправлен в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Михаил Сеславинский освобожден от занимаемой должности», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечается вклад чиновника в развитие внутренней политики РФ. Также на сайте напомнили, что Роспечать упразднена, а функции ведомства будет исполнять Минцифры РФ.

Сеславинский занимал свой пост с создания Роспечати в 2004 году. Ведомство разрабатывало нормативы деятельности СМИ, а также поддерживало крупнейшие информагентства России.

Ранее в Минцифры сообщили, что Роспечать должна быть ликвидирована до 30 июня. Тогда сообщалось, что соответствующие кадровые решения еще не утверждены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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