За пощечину президенту России можно получить срок до 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во Франции мужчину, ударившего президента Эммануэля Макрона приговорили к четырем месяцам тюрьмы. В России подобный инцидент закончился бы сроком вплоть до 20 лет. Об этом рассказала адвокат Оксана Михалкина.

«В России подобное нападение на главу государства обернулось бы статьей 277 УК РФ „Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность“. Это преступление наказывается сроком от 12 до 20 лет. Как видите, в нашей стране все намного серьезнее и порой преувеличенно», — передает ее слова сайт MK.RU.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Макрон протянул руку молодому человеку, намереваясь что-то сказать, однако неизвестный решил ударить главу Франции по лицу. Мужчину приговорили к четырем месяцам лишения свободы, передает « Федеральное агентство новостей» . Француз заявил, что не испытывает сожаления о случившемся. Кроме того, за несколько дней до инцидента он собирался бросить в Макрона кремовый торт.