СМИ: МВД решило засудить своего генерала из-за куртки

Министерство внутренних дел РФ хочет отсудить у своего бывшего сотрудника — заместителя начальника следственного департамента Александра Краковского, которого ранее обвиняли в коррупции, деньги за выданную на службе куртку. Информация об этом опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Исковое заявление ФКУ „Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД РФ“ к Краковскому Александру Михайловичу о взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки», — говорится в документе.
«Сумма иска — порядка 80 тысяч рублей. Сроки носки не вышли, он должен был ее (куртку) вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?» — пояснил РБК адвокат Краковского Николай Ушаков.
Это не первое расследование, фигурантом которого является Краковский. Ранее сообщалось, что бывшие заместители начальника следственного департамента МВД РФ Красновский и Бирюков, а также следователь по особо важным делам МВД Брянцев незаконно помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода под домашний арест. Силовиков арестовали по обвинению в коррупции и завели дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Позже апелляционный суд освободил их из СИЗО без избрания меры пресечения, сообщает телеканал 360. Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и отправила дело на дополнительное расследование, напоминает «
Подписывайтесь на URA.RU в