10 июня 2021

СМИ: МВД решило засудить своего генерала из-за куртки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Сумма иска — 80 тысяч рублей Фото:

Министерство внутренних дел РФ хочет отсудить у своего бывшего сотрудника — заместителя начальника следственного департамента Александра Краковского, которого ранее обвиняли в коррупции, деньги за выданную на службе куртку. Информация об этом опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Исковое заявление ФКУ „Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД РФ“ к Краковскому Александру Михайловичу о взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки», — говорится в документе.

«Сумма иска — порядка 80 тысяч рублей. Сроки носки не вышли, он должен был ее (куртку) вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?» — пояснил РБК адвокат Краковского Николай Ушаков.

Это не первое расследование, фигурантом которого является Краковский. Ранее сообщалось, что бывшие заместители начальника следственного департамента МВД РФ Красновский и Бирюков, а также следователь по особо важным делам МВД Брянцев незаконно помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода под домашний арест. Силовиков арестовали по обвинению в коррупции и завели дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Позже апелляционный суд освободил их из СИЗО без избрания меры пресечения, сообщает телеканал 360. Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и отправила дело на дополнительное расследование, напоминает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...