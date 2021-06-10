10 июня 2021

Эколог предупредила российских дачников о новой опасности

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, селитра аммиачная
Запрещенные в Европе пестициды везут в Россию Фото:

Для борьбы с насекомыми лучше не использовать европейские пестициды. Это опасно для здоровья, рассказала сопредседатель общественной организации «Экосогласие», эколог Ольга Сперанская.

По ее словам, опасность представляют «Агран» (средство от клопов и тараканов), «Глобал» (гербицид для борьбы с сорняками производства Германии) и «Синелзан» (производства Дании, Нидерландов и России). «В странах Евросоюза и в Англии эти пестициды запрещены [к применению], но их можно производить и отправлять в те страны, в которых он разрешен, включая Россию», — приводит слова Сперанской РИА «Новости».

Ранее Роскачество предложило усилить контроль над количеством пестицидов в продуктах питания. На внутреннем российском рынке сельхозпродукция проверяется на наличие 13 химических средств, замедляющих биологические реакции. Предлагается расширить существующий список более чем на 100 наименований. Одна из опасностей пестицидов — врожденная онкология, напоминают «Дни.ру».

Летом этого года стало известно, какими добавками нельзя поливать огурцы. На первом месте стоит хлористый калий, который негативно влияет на рост и плодоносность огурцов. Вторым по популярности является конский навоз: аммиак, содержащийся в его составе, вреден для человека. Йодом в чистом виде тоже поливать огурцы не стоит: после подкормки плоды становятся горькими, приводит информацию «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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