Эколог предупредила российских дачников о новой опасности

Для борьбы с насекомыми лучше не использовать европейские пестициды. Это опасно для здоровья, рассказала сопредседатель общественной организации «Экосогласие», эколог Ольга Сперанская.
По ее словам, опасность представляют «Агран» (средство от клопов и тараканов), «Глобал» (гербицид для борьбы с сорняками производства Германии) и «Синелзан» (производства Дании, Нидерландов и России). «В странах Евросоюза и в Англии эти пестициды запрещены [к применению], но их можно производить и отправлять в те страны, в которых он разрешен, включая Россию», — приводит слова Сперанской РИА «Новости».
Ранее Роскачество предложило усилить контроль над количеством пестицидов в продуктах питания. На внутреннем российском рынке сельхозпродукция проверяется на наличие 13 химических средств, замедляющих биологические реакции. Предлагается расширить существующий список более чем на 100 наименований. Одна из опасностей пестицидов — врожденная онкология, напоминают «Дни.ру».
Летом этого года стало известно, какими добавками нельзя поливать огурцы. На первом месте стоит хлористый калий, который негативно влияет на рост и плодоносность огурцов. Вторым по популярности является конский навоз: аммиак, содержащийся в его составе, вреден для человека. Йодом в чистом виде тоже поливать огурцы не стоит: после подкормки плоды становятся горькими, приводит информацию «
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