Роскачество предложило расширить список запрещенных пестицидов

Роскачество предложило усилить контроль над количеством пестицидов в продуктах питания. Как сообщили в пресс-службе организации, в данный момент на внутреннем российском рынке сельхозпродукция проверяется на наличие 13 пестицидов — химических средств, замедляющих биологические реакции.
«Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов», — передает сообщение Роскачества РИА «Новости». В ведомстве отметили, что сельхозпродукция проверяется на внутреннем рынке на содержание 13 пестицидов, в то время как российские товары на экспорт за границей исследуются жестче.
«Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров», — подчеркнули в Роскачестве.
Как писало «URA.RU», ранее Роскачество обнаружило химические добавки в детском питании. Эксперты изучили детское пюре нескольких торговых марок и пришли к выводу, что в девяти из них содержатся пестициды, используемые для уничтожения плесени и борьбы с клещами.