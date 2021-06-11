В России призвали ввести новый запрет для иностранцев

Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатного материнства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России необходимо запретить иностранным гражданам и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу.

«Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации», — указано в пояснительной записке, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, в документе указано, что минимум один из супругов, дающий «согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания», должен быть гражданином России.

Авторы инициативы объясняют новый запрет тем, что в период ограничений на перемещение между странами стало больше «случаев гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства». И поправки в закон усилят права несовершеннолетних, считают депутаты.

В России об ограничении суррогатного материнства заговорили после истории с торговлей детьми. В 2020 году в Москве нашли квартиру с пятью малышами, которых собирались вывезти в Китай. Идею о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, это разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин, пишет агентство Nation News.