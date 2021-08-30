В центре Москвы найдено тело топ-менеджера компании Дерипаски

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Петр Синьшинов болел сахарным диабетом Фото:

В одной из квартир в центре Москвы обнаружено тело 67-летнего бизнесмена Петра Синьшинова. Он является заместителем генерального директора компании РУСАЛ. Тело мужчины обнаружила его домработница, когда пришла убираться в квартиру.

«В одной из квартир на улице Бахрушина в центре Москвы было обнаружено тело 67-летнего Петра Синьшинова. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено, порядок в квартире также нарушен не был. Погибшего нашла его домработница, когда приехала проводить уборку в квартире бизнесмена», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, при жизни Синьшинов был болен сахарным диабетом. Однако причина смерти пока не установлена. Тело мужчины направлено на медицинскую экспертизу.

Петр Синьшинов — заместитель генерального директора компании РУСАЛ. Компания — является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Ее основателем является российский бизнесмен Олег Дерипаска. Ранее РУСАЛ вошел в топ-10 самых экологичных компаний мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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