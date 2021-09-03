Блогер из Удмуртии пригрозил КПРФ судом

Кузьмин пригрозил КПРФ судом, если не получит объяснений за рукоприкладство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Ижевске блогера Илью Кузьмина выгнали с пресс-конференции зампреда КПРФ Юрия Афонина, несмотря на полученную аккредитацию. По словам блогера, он не планирует переносить конфликт с коммунистами в суд, если получит объяснений по поводу рукоприкладства.

«Я намерен и дальше отстаивать правду и наказывать тех, кто врет или поступает не по совести, но не планирую переносить конфликт с коммунистами в суд. Ни одного сообщения от них мне не поступало. Если они никак не отреагируют, возможно, буду и судиться», — рассказал Кузьмин «Ридусу».

Отмечается, что на пресс-конференции Афонина Кузьмин попал, расследуя деятельность местного кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Александра Сырова. По словам блогера, он уличил политика в скупке голосов на муниципальных выборах 2020 года в Ижевске. Материалы своего расследования Кузьмин планирует опубликовать в социальных сетях.

После происшествия блогер обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений. Также он направил запрос в Союз журналистов России с жалобой, в которой указывает на то, что его незаконно удалили из зала.