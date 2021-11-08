Инфекционист назвал самое опасное последствие COVID-19 для детей

Мультисистемный воспалительный синдром может появляться у детей из-за гиперимунной реакции организма на COVID-19, заявил Андрей Поздняков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После перенесенного заболевания COVID-19 у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром (МВС). Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через несколько недель после перенесенного заболевания», — сказал Поздняков в разговоре с РИА «Новости».

Одной из причин появления МВС может быть гиперимунная реакция организма на коронавирус. Симптомами такого синдрома являются быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5 градусов и симптомы интоксикации, отметил инфекционист. При этом зачастую на теле появляется сыпь. «Для лечения МВС у детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания и курсы витаминов», — заключил Поздняков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети начали болеть коронавирусом в десятки раз чаще. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса завершится в ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей». Он также заявил, что около 50% детей переносят COVID-19 бессимптомно, сообщает «Федеральное агентство новостей».