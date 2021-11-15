Путин выделил 500 миллиардов рублей на свой план до 2036 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение о выделении регионам России дополнительных денег. Такое решение принято по итогам заседания президиума Государственного Совета.
«С учетом ранее данных поручений представить предложения о сроке продления программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов и о выделении дополнительного финансирования в объеме не менее 500 млрд рублей на осуществление этой программы», — говорится в информации, размещенной на официальном сайте администрации президента России. В документе также указан срок — до 1 февраля 2022 года.
В июне этого года российский лидер также выступил с предложением продлить программу инфраструктурных кредитов до 2036 года и увеличить их финансирование. Он также дополнительно направил 50 млрд рублей на проекты по модернизации программы.
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