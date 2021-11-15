Еврокомиссия спрогнозировала развитие экономики России

В Еврокомиссии считают, что уровень ВВП РФ в 2021 году повысится до 3,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Внутренний валовый продукт (ВВП) России может увеличиться на 3,9% в 2021 году. Об этом сообщается в осеннем прогнозе Еврокомиссии.

Аналитики Еврокомиссии предполагают, что российский уровень ВВП повысится до 3,9% в 2021 году. По их мнению, в 2022 году рост ВВП замедлится до 2,6%, однако в весеннем прогнозе предполагалось 2,3%.

В документе отмечается, что «реальный уровень ВВП РФ к настоящему времени превзошел допандемийный уровень». «В будущем рост, вероятно, выиграет от решительного улучшения условий торговли и роста бюджетных доходов», — считают в Еврокомиссии.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), член межведомственной комиссии при президенте РФ Дмитрий Белоусов представил более осторожный прогноз в ожиданиях экспорта нефти и динамики частных инвестиций. «Наш прогноз на текущий год — 4—4,3%, следующий — 1,8—2%. <…> Мы успели учесть их возможное торможение под влиянием ужесточения процентной политики», — передают слова Белоусова «Известия».

По словам эксперта Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгения Винокурова, прогноз Еврокомиссии на 2022 год очень близок к реальности. «Мы ожидаем, что российская экономика в следующем году вырастет на 2,5—3%», — заявил эксперт. Он считает, что высокие цены и спрос на энергоносители помогут российской экономике, «при этом перегрева российской экономики в 2022 году не произойдет».

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась на допандемийный уровень развития. В счетной палате РФ спрогнозировали рост госдолга России, передает RT.