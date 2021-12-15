Аналитик: надежды на пенсию тают на глазах

В будущем пенсии, какой мы знаем ее сейчас, не будет, государство сможет выплачивать только фиксированную страховую часть, а накопительную составляющую придется формировать самим гражданам. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова.
«Надежды на пенсию тают на глазах — заниматься ей у правительства не будет возможности», — передает мнение аналитика «Царьград». Оганова отметила, что в будущем государству будет неоткуда брать деньги на выплату второй части пенсии, поэтому граждане будет вынуждены формировать накопительную пенсию сами.
Эксперт заявила, что следует серьезно относиться к вопросу о том, на какие средства жить на пенсии. Однако, по ее словам, граждане сейчас не имеют возможности накопить средства и на завтрашний день. «Даже пятилетняя перспектива является весьма туманной», — заявила Оганова.
Ранее низкие пенсии в России связали со страхом вернуться в 90-е. Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что пенсии в РФ не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х.Отмчеается, что при резком росте пенсий депутаты опасаются резкого роста инфляции.
В будущем пенсии, какой мы знаем ее сейчас, не будет, государство сможет выплачивать только фиксированную страховую часть, а накопительную составляющую придется формировать самим гражданам. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. «Надежды на пенсию тают на глазах — заниматься ей у правительства не будет возможности», — передает мнение аналитика «Царьград». Оганова отметила, что в будущем государству будет неоткуда брать деньги на выплату второй части пенсии, поэтому граждане будет вынуждены формировать накопительную пенсию сами. Эксперт заявила, что следует серьезно относиться к вопросу о том, на какие средства жить на пенсии. Однако, по ее словам, граждане сейчас не имеют возможности накопить средства и на завтрашний день. «Даже пятилетняя перспектива является весьма туманной», — заявила Оганова. Ранее низкие пенсии в России связали со страхом вернуться в 90-е. Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что пенсии в РФ не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х.Отмчеается, что при резком росте пенсий депутаты опасаются резкого роста инфляции.