Аналитик: надежды на пенсию тают на глазах

16 декабря 2021 в 00:30 Размер текста - 17 +

В будущем государство будет не в состоянии выплачивать гражданам полную пенсию, заявила Оганова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В будущем пенсии, какой мы знаем ее сейчас, не будет, государство сможет выплачивать только фиксированную страховую часть, а накопительную составляющую придется формировать самим гражданам. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. «Надежды на пенсию тают на глазах — заниматься ей у правительства не будет возможности», — передает мнение аналитика «Царьград». Оганова отметила, что в будущем государству будет неоткуда брать деньги на выплату второй части пенсии, поэтому граждане будет вынуждены формировать накопительную пенсию сами. Эксперт заявила, что следует серьезно относиться к вопросу о том, на какие средства жить на пенсии. Однако, по ее словам, граждане сейчас не имеют возможности накопить средства и на завтрашний день. «Даже пятилетняя перспектива является весьма туманной», — заявила Оганова. Ранее низкие пенсии в России связали со страхом вернуться в 90-е. Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что пенсии в РФ не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х.Отмчеается, что при резком росте пенсий депутаты опасаются резкого роста инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В будущем пенсии, какой мы знаем ее сейчас, не будет, государство сможет выплачивать только фиксированную страховую часть, а накопительную составляющую придется формировать самим гражданам. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. «Надежды на пенсию тают на глазах — заниматься ей у правительства не будет возможности», — передает мнение аналитика «Царьград». Оганова отметила, что в будущем государству будет неоткуда брать деньги на выплату второй части пенсии, поэтому граждане будет вынуждены формировать накопительную пенсию сами. Эксперт заявила, что следует серьезно относиться к вопросу о том, на какие средства жить на пенсии. Однако, по ее словам, граждане сейчас не имеют возможности накопить средства и на завтрашний день. «Даже пятилетняя перспектива является весьма туманной», — заявила Оганова. Ранее низкие пенсии в России связали со страхом вернуться в 90-е. Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что пенсии в РФ не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х.Отмчеается, что при резком росте пенсий депутаты опасаются резкого роста инфляции.